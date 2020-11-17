РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 ноя. Сотрудники ГИБДД Подольска до 22 ноября проконтролируют соблюдение режима труда и отдыха водителями грузового транспорта, а также проверят наличие тахографов, сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

По итогам десяти месяцев текущего года на территории Подмосковья по вине водителей грузового и пассажирского транспорта было совершено 854 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими. В каждом третьем ДТП были нарушены режим труда и отдыха со стороны водителей из-за отсутствия должного контроля со стороны должностных и юридических лиц автотранспортных предприятий.

«В целях снижения аварийности с участием грузопассажирского транспорта, профилактики нарушений режима труда и отдыха водителями, а также контроля оснащения транспортных средств тахографами, в период с 16 по 22 ноября на территории обслуживания ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск проводится профилактический рейд «Тахограф», - говорится в сообщении.