РИАМО - 17 ноя. В Раменском городском округе заработал временный госпиталь для пациентов с коронавирусом на 2,2 тысячи коек, это самый большой в регионе временный инфекционный госпиталь на текущий момент, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.
«Госпиталь развернули на базе торгового центра «Мой Молл». На четырех этажах временного инфекционного центра размещено 17 инфекционных отделений, реанимация и приемное отделение», — говорится в сообщении.
Кроме того, там работает лаборатория, позволяющая проводить полный спектр необходимых анализов пациенту. Каждая из коек оснащена кислородной поддержкой.
В настоящий момент в госпитале работают порядка 550 медицинских специалистов. При этом работа по привлечению медицинских кадров продолжается.
«Большая работа проводится в Московской области по развертыванию ковидных центров. Это важно для того, чтобы медицинская помощь была доступна каждому жителю региона, кто в ней нуждается», — отметила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.
Она подчеркнула, что новый временный госпиталь в Раменском рассчитан на лечение как пациентов с тяжелой формой коронавирусной инфекции и вирусной пневмонии, так и больных с более легким течением заболевания.
Первые пациенты поступили в госпиталь во вторник, заключила Стригункова.
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Текстовая трансляция
17 НОЯБРЯ
- В Кремле не рассматривают новых мер поддержки артистов. По словам Пескова, съемки не ограничены, а телевидение работает в полном объеме.
- Самый большой в Подмосковье госпиталь для Covid‑пациентов открылся в Раменском округе. В госпитале работают порядка 550 медицинских специалистов.
- Москва дополнительно выделит почти 1 млрд руб на борьбу с коронавирусом. Средства направят на финансирование оказания помощи в резервных госпиталях и обсерваторах.
- Московским школьникам продлили дистанционное обучение до 6 декабря. Это связано с распространением коронавируса.
- За сутки в России зарегистрировали 22 410 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 839 больных. В Москве - 6 882.
- За два дня до наступления симптомов коронавируса риск заражения наиболее высок, сообщил врач и телеведущий Александр Мясников.
- Еще 5274 человека вылечились от Covid‑19 в Москве. Всего в столице после Covid-19 выздоровел 377 131 человек.
- Чтобы противостоять коронавирусу, россиянам следует одеваться по сезону, заявил бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Он уточнил, что введение глобальных ограничительных мер по недопущению коронавируса не дает положительный эффект.
- За последние сутки в Москве скончались 74 пациента с подтвержденным коронавирусом, за все время пандемии в городе умерли 7933 человека.
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