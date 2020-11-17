РИАМО - 17 ноя. В Раменском городском округе заработал временный госпиталь для пациентов с коронавирусом на 2,2 тысячи коек, это самый большой в регионе временный инфекционный госпиталь на текущий момент, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Госпиталь развернули на базе торгового центра «Мой Молл». На четырех этажах временного инфекционного центра размещено 17 инфекционных отделений, реанимация и приемное отделение», — говорится в сообщении.

Кроме того, там работает лаборатория, позволяющая проводить полный спектр необходимых анализов пациенту. Каждая из коек оснащена кислородной поддержкой.

В настоящий момент в госпитале работают порядка 550 медицинских специалистов. При этом работа по привлечению медицинских кадров продолжается.

«Большая работа проводится в Московской области по развертыванию ковидных центров. Это важно для того, чтобы медицинская помощь была доступна каждому жителю региона, кто в ней нуждается», — отметила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Она подчеркнула, что новый временный госпиталь в Раменском рассчитан на лечение как пациентов с тяжелой формой коронавирусной инфекции и вирусной пневмонии, так и больных с более легким течением заболевания.

Первые пациенты поступили в госпиталь во вторник, заключила Стригункова.

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Текстовая трансляция

17 НОЯБРЯ

- В Кремле не рассматривают новых мер поддержки артистов. По словам Пескова, съемки не ограничены, а телевидение работает в полном объеме.

- Самый большой в Подмосковье госпиталь для Covid‑пациентов открылся в Раменском округе. В госпитале работают порядка 550 медицинских специалистов.

- Москва дополнительно выделит почти 1 млрд руб на борьбу с коронавирусом. Средства направят на финансирование оказания помощи в резервных госпиталях и обсерваторах.

- Московским школьникам продлили дистанционное обучение до 6 декабря. Это связано с распространением коронавируса.

- За сутки в России зарегистрировали 22 410 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 839 больных. В Москве - 6 882.

- За два дня до наступления симптомов коронавируса риск заражения наиболее высок, сообщил врач и телеведущий Александр Мясников.

Согласно исследованиям, наиболее высокий риск заражения ковидом происходит за два дня до наступления симптомов с максимумом риска в первые сутки их появления. То есть это как раз сроки максимально быстрого размножения вируса в носоглотке больного

- Еще 5274 человека вылечились от Covid‑19 в Москве. Всего в столице после Covid-19 выздоровел 377 131 человек.

- Чтобы противостоять коронавирусу, россиянам следует одеваться по сезону, заявил бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Он уточнил, что введение глобальных ограничительных мер по недопущению коронавируса не дает положительный эффект.

Идет период похолодания, и люди должны внимательнее относиться к своему здоровью. Одеваться по сезону. Любое ослабление, любая простуда – выскочил, охладился, подпростыл – будет работать на мельницу этой инфекции

- За последние сутки в Москве скончались 74 пациента с подтвержденным коронавирусом, за все время пандемии в городе умерли 7933 человека.