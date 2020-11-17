РИАМО - 17 ноя. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон, согласно которому срок принятия нового городского бюджета переносится с 1 декабря 2020 года до 1 января 2021 года, документ опубликован на официальном сайте столичного градоначальника.

В этом году сроки рассмотрения нового трехлетнего бюджета Москвы сдвинулись из-за пандемии коронавируса. Отсрочка позволит более детально рассмотреть бюджет и принять его с рассмотрением всех поправок.

«Приостановить до 1 января 2021 года действие части 1 статьи 32 закона города Москвы от 10 сентября 2008 года №39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве» в части срока и периода рассмотрения проекта закона города Москвы о бюджете города Москвы на очередной финансовый год и плановый период», - говорится в документе.

Третьего ноября столичное правительство внесло в Мосгордуму проект городского бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.

Доходы столичного бюджета в следующем году ожидаются на уровне 2,642 триллиона рублей (+6,5% по сравнению с 2020 годом), расходная часть бюджета запланирована в объеме 3,152 триллиона рублей, дефицит бюджета составит 510 миллиардов рублей.