РИАМО - 17 ноя. На 85-м году жизни скончался режиссер, народный артист РФ Роман Виктюк, сообщает ТАСС.

«Роман Григорьевич скончался в больнице, это случилось сегодня», —​ сказал представитель дирекции московского Театра Романа Виктюка.​

Время и место прощания с режиссером станут известны позднее.

В конце октября стало известно, что Виктюк доставлен в больницу с подтвержденной коронавирусной инфекцией.​​

Виктюк родился 28 октября 1936 года во Львове в семье учителей. Он с первой попытки поступил в ГИТИС на актерский факультет в мастерскую Василия и Марьи Орловых. Среди учителей Виктюка —​ выдающиеся советские режиссеры Юрий Завадский и Анатолий Эфрос.

После окончания института в 1956 году, несмотря на приглашения московских театров, он возвращается в Львов и поступает в труппу ТЮЗа. Скоро Виктюк увлекается режиссурой и начинает ставить спектакли самостоятельно. В 1975 году он начинает ставить спектакли в театрах Москвы.

География постановок Виктюка огромна: он работал в театрах России, Украины, Латвии, Литвы, Финляндии, США, Италии, Греции, Израиля и странах бывшей Югославии. В его режиссерском активе свыше 200 спектаклей.​