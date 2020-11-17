РИАМО - 17 ноя. К 2024 году все ученики старших классов столичных школ будут иметь возможность выбрать себе предпрофессиональный класс, сообщил руководитель департамента образования и науки Москвы Александр Молотков.

«Мы понимаем, что такой симбиоз «Школ старшеклассников» и направления предпрофессионального образования позволит к 2024 году всех старшеклассников Москвы обеспечить возможностью нахождения своего предпрофессионального класса», - сказал Молотков в ходе профессорского форума «Национальные проекты и профессорское сообщество».

Он отметил, что на данный момент в городе активно развивается проект «Школа старшеклассников», в рамках которого в течение ближайших трех лет в Москве появится свыше 60 новых корпусов школ.

Глава департамента образования и науки города добавил, что в Москве работает несколько предпрофессиональных классов, в число которых входят инженерный, медицинский, кадетский, педагогический, IT- класс и другие. С 2021 года появится еще одно направление - медиакласс.