РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 ноя. Команда «Винторез» Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения Подольска (входит в госкорпорацию «Ростех») заняла четвертое место на Кубке «Наука России - 2020» по мини-футболу в Москве, легионера команды признали самым полезным игроком турнира, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

«Команда ЦНИИТОЧМАШ «Винторез» заняла четвертое место в Кубке «Наука России - 2020» по мини-футболу, который состоялся в Москве в спортивном комплексе «Олимп». Легионер команды климовских оружейников Денис Стариков признан самым полезным игроком турнира», - говорится в сообщении.

На соревнования приглашали специального гостя – легенду российского футбола Александра Филимонова, советского и российского футболиста, вратаря, шестикратного чемпиона России.

Скорее всего это была одна из последних игр в текущем году по причине усиления ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции. Команда «Винторез» планировала в очередной раз взять призовой трофей корпоративных игр и уверенно шла к победе, но серия пенальти определила немного не тот результат, на который рассчитывали оружейники.

Всего в Кубке принимали участие 16 команд, по 4 команды в группе. В жеребьевке участвовал сын капитана футболистов ЦНИИТОЧМАШ Павла Позднякова Святослав Поздняков, и все были уверены, что счастливый билет вытащен с мальчишеским азартом.

Игра в группе показывала, что фортуна на стороне «Винтореза»: они одержали три победы в трех играх. С первого места вышли в «золотой» плей-офф. В четвертьфинале оружейники встретились с командой ФГБУ НМИЦ онкологии имени Блохина Минздрава России. В жесточайшей борьбе забили медикам два мяча и со счетом 2:0 прошли в полуфинал.

В полуфинале состоялся матч с ЦНИИ №18 министерства обороны РФ. Команда соперников оказалась сильной, играла грамотно и выиграла со счетом 4:0. В финале за третье место с командой НМИЦ Радиологии Минздрава России сыграли лучше - 1:1. В серии пенальти разница в один мяч позволила занять только почетное четвертое место.

Команда «Винторез» поблагодарила за возможность принять участие в соревнованиях компанию Pinkov – оператора корпоративного спорта, специализирующегося на организации и проведении корпоративных спортивных мероприятий и спартакиад по мини-футболу и волейболу в Москве и различных регионах РФ, а также лично генерального директора Юрия Пинькова.