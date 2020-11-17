РИАМО - 17 ноя. Солистка Евгения Кожикина из Электростали стала обладателем Гран-при в номинации «Эстрадный вокал» международного фестиваля-конкурса «Бродвейская мелодия», говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Женя с семи лет занимается вокалом в муниципальном учреждении «Центр культуры «Досуг» городского округа Электросталь в образцовой студии эстрадного вокального творчества «Интро» и уже четыре раза становилась стипендиатом главы округа в сфере культуры и искусства», — говорится в сообщении.

Кроме того, солистка неоднократно становилась лауреатом различных степеней в международных, всероссийских и областных вокальных конкурсах, а также принимала участие в их гала-концертах.

Юная вокалистка завоевывала наивысшую награду на таких конкурсах, как «Звездопад талантов», «России милые черты», «Звезда столицы», «В ритме лета» и «Бродвейская мелодия», и даже участвовала в очном кастинге Первого канала «Голос Дети» в 2017 году.

Еще одним достижением Кожикиной в 2020 году стал полуфинал чемпионата России по вокалу, где она набрала высокие баллы.

Руководство конкурса также высоко отметило работу ее педагога по вокалу Людмилы Целовальниковой.