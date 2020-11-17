РИАМО - 17 ноя. Энергетики «Мособлэнерго» обеспечили больницы городских округов Домодедово, Щелково, Шатура и Одинцовский дополнительными мощностями и энергооборудованием, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Подмосковья.

Строительно-монтажные работы производились по заявкам медучреждений на увеличение присоединяемых мощностей и выполнены своевременно, несмотря на ограничительные меры, введенные в Подмосковье из-за распространения коронавируса.

«АО «Мособлэнерго» установило для Домодедовской центральной районной больницы, находящейся по адресу: улица Пирогова, 9, новые счетчики учета электрической энергии с трансформаторами тока. Оборудование полностью готово к эксплуатации», - говорится в сообщении.

Дополнительные 196,6 киловатта компания подготовила для Шатурской центральной районной больницы. В рамках работ по увеличению присоединенной мощности были проложены две кабельные линии до границы участка медучреждения. Во время прокладки применялся метод горизонтального бурения. Присоединенная мощность после подключения объекта здравоохранения к сетям компании составит 330 киловатт.

Также специалисты установили на трансформаторной подстанции узлы учета электроэнергии для Щелковской областной больницы. Медучреждение в перспективе планирует использовать присоединенную мощность 551 киловатт. Для этого потребовалась установка новых специальных сертифицированных приборов учета электроэнергии.

Для Одинцовской центральной больницы АО «Мособлэнерго» реконструировало энергообъект. Проведение работ позволило увеличить присоединенную мощность с 200 до 460 киловатт. Увеличение мощности требуется, в том числе, и для ввода в эксплуатацию ангиографа, с помощью которого врачи проводят рентгеновское исследование кровеносных сосудов.

Силами компании в ТП-510528 была выполнена реконструкция распределительного устройства 0,4 киловатта. Также установлены узлы учета электроэнергии.

Как только все заказчики выполнят со своей стороны обязательства по договорам, электричество в медицинские учреждения будет проступать в полном объеме.