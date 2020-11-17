РИАМО - 17 ноя. Столичные спасатели потушили пожар в пристройке к деревянному двухэтажному зданию на северо-западе столицы, в результате возгорания пострадавших нет, говорится в сообщении пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности Москвы.

Сообщение о пожаре поступило в 10:22 во вторник. Огонь охватил крышу дома на Таманской улице.

«Площадь возгорания составила 120 квадратных метров. В 11:49 пожар локализовали. В тушении пожара была задействована установка «Кобра», — говорится в сообщении.

Пламя было ликвидировано в кратчайшие сроки. Пострадавших в результате произошедшего нет.