РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 ноя. В подмосковном Подольске выставили на торги здания под склады и коммерческую деятельность, аукционы пройдут в декабре, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«Комитетом по конкурентной политике Московской области совместно с администрацией городского округа Подольск объявлены аукционы в электронной форме по продаже имущества. Одно из зданий является объектом незавершенного строительства, еще один объект предназначен под склады, остальные - для любого вида деятельности, не запрещенного законодательством Российской Федерации», - говорится в сообщении.

Все помещения имеют коммерчески выгодное месторасположение. Объекты аукционов находятся в зоне с высокой интенсивностью транспортных и пешеходных потоков. Аукционы пройдут 4 и 24 декабря.

«Если вам необходимо помещение в Подольске под осуществление коммерческой деятельности или под склады, то скорее заходите на электронную торговую площадку «РТС-тендер» (номера процедур 43219, 39585, 43577, 43993), подавайте заявку и принимайте участие в аукционах», - заключается в материале.