РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 17 ноя. В парке «Елочки» в Домодедове завершили работы по благоустройству набережной, сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

«Теперь новая набережная станет излюбленным местом для отдыха жителей в парке «Елочки», где благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда» нам удалось создать большую прогулочную зону», - сказал Хайкин.

В рамках благоустройства на набережной укрепили берега водоема, устроили по всей территории водоема настил из древесно-полимерного материала декинга. Настил соединяет прогулочную зону с зоной отдыха, в местах, где того требует безопасность, он огорожен перилами.

Также на набережной разместили скамейки, урны, шезлонги, зонты, по всей территории установили освещение. Кроме того, организована лодочная станция с причалом, пунктом проката лодок, катамаранов и площадкой для отдыха с маленьким пирсом. На территории расположились передвижная спасательная вышка и сезонные кафе.

Общая площадь участка благоустройства составила 2,12 гектара, из них 0,9 гектара - площадь пруда.