РИАМО - 17 ноя. В ближайшие три года в Москве планируют создать свыше 60 «Школ старшеклассников», это делается для развития профессионального образования в городе, сообщил руководитель столичного департамента образования и науки Александр Молотков.

«Очень важно создать соответствующую среду для развития профессионального образования и поэтому у нас реализуется проект «Школа старшеклассников». Это как раз создание такой профессиональной общеобразовательной высокотехнологичного среды для проведения лабораторных экспериментальных исследовательских работ, которые фактически вузовского уровня», - сказал Молотков в ходе профессорского форума «Национальные проекты и профессорское сообщество».

Он уточнил, что на сегодняшний день в городе создано три «Школы старшеклассников» - это отдельные корпуса внутри образовательных комплексов, которые приспособлены для ребят старших классов.

«В планах у нас сейчас реализуется еще 36 таких корпусов. В перспективе трех лет мы рассчитываем сделать 66 школ старшеклассников, 66 зданий приспособить для старшей школы», - добавил Молотков.

По его словам, кроме школ старшеклассников в Москве активно открываются предпрофессиональные классы.

«С 2021 года появляется новое направление - медиакласс. Он пополнит линейку гуманитарных профессиональных классов», - отметил глава департамента образования и науки города.