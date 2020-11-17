РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 17 ноя. Госжилинспекция Московской области обязала УК устранить захламление подвала многоквартирного дома по требованию жительницы Дзержинского, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Жительница городского округа обратилась в Госжилинспекцию с жалобой на захламление подвала дома №27 по улице Дзержинской.

«Инспекторы связались с управляющей компанией и потребовали разобраться в ситуации. Сотрудники ООО «СЭР» провели работы по уборке подвального помещения. В качестве подтверждения устранения нарушения сотрудники управляющей компании предоставили инспекторам фотоматериалы и акт о проведении работ», – говорится в сообщении.

По словам жительницы, вопрос решили.

«Несмотря на то, что внеплановые выездные проверки временно приостановлены, Госжилинспекция не прекращает свою работу. Наша задача – помочь каждому жителю региона наладить конструктивный диалог с управляющей организацией, и мы продолжаем осуществлять ее даже в режиме ограничений», – сказала руководитель Госжилинспекции региона Ольга Федина.