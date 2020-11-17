РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 17 ноя. Госжилинспекция Московской области обязала управляющую компанию ООО «Паритет» восстановить герметичность межпанельных швов в квартире жительницы Щелкова, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Ранее жительница многоквартирного дома №15 корпус 2 по улице Космодемьянской обратилась в областное надзорное ведомство с жалобой на неудовлетворительное состояние межпанельных швов в районе ее квартиры. По словам заявительницы, из-за этого в угловой комнате образовалась плесень и был сквозняк.

«Из-за регулярной осадки панельных зданий расстояние между плитами меняется, швы деформируются. Со временем растут теплопотери, появляются сквозняки, во время дождя сквозь прохудившиеся швы течет вода. Чтобы сохранить тепло в квартирах, обеспечить меньший расход тепловой и электрической энергии и гарантировать большую сохранность фасада, управляющими организациями должна проводиться герметизация межпанельных швов», – сказала руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

Инспекторы дали управляющей компании поручение устранить нарушение. Сотрудники ООО «Паритет» восстановили герметичность и утеплили межпанельные швы, о чем сообщили в надзорное ведомство, предоставив благодарственное письмо заявительницы.