РИАМО - 17 ноя. На минувшей неделе в Подмосковье состоялись 72 аукциона по аренде и продаже имущества и земельных участков, сообщил РИАМО представитель пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«В торгах по продаже имущества приняли участие 26 человек, в то время как на торгах по продаже земельных участков – пять человек», - сказал собеседник агентства.

Так, например, в городском округе Щелково на торгах по продаже нежилого помещения площадью 33,5 квадратного метра на лот претендовало восемь участников, а итоговая цена превысила стартовую в два раза.

Собеседник агентства добавил, что новые предложения выставляются на торги регулярно. Посмотреть доступные лоты можно на Едином портале торгов Московской области.