РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 ноя. Жителей городского округа Люберцы предупредили об опасности выхода на тонкий лед в ноябре и декабре, спасатели призывают соблюдать правила безопасности, говорится в сообщении восточного инспекторского отделения центра ГИМС ГУ МЧС России по Московской области.

«Лед в период с ноября по декабрь, то есть до наступления устойчивых морозов, непрочен. Ежегодно тонкий лед становится причиной гибели людей. Как правило, среди погибших чаще всего оказываются дети и рыбаки. Избежать происшествий можно, если соблюдать правила безопасности. Одна из самых частых причин трагедий на водоемах - алкогольное опьянение. Люди неадекватно реагируют на опасность и в случае чрезвычайной ситуации становятся беспомощными», - говорится в сообщении.

Безопасным для человека считается лед толщиной не менее 10 сантиметров в пресной воде и 15 сантиметров - в соленой. В устьях рек и притоках прочность льда ослаблена. Лед непрочен в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, а также в районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев и камыша. Если температура воздуха выше 0 градусов держится более трех дней, то прочность льда снижается на 25%.

Прочность льда можно определить визуально: лед прозрачный голубого, зеленого оттенка – прочный, а прочность льда белого цвета в два раза меньше. Лед, имеющий оттенки серого, матово-белого или желтого цвета является наиболее ненадежным. Такой лед обрушивается без предупреждающего потрескивания.

Запрещается отпускать детей на лед (на рыбалку, катание на лыжах, коньках) без сопровождения взрослых.