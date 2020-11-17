РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 ноя. Жителей подмосковных Люберец призвали не перегружать электропроводку во избежание возникновения пожаров, говорится в сообщении отдела надзорной деятельности МЧС по Люберецкому району.

«Как показывают статистика и проведенный анализ, наиболее распространенной причиной пожаров с гибелью людей является неосторожное обращение с огнем, в том числе неосторожность при курении. Уважаемые жители Люберец, стоит внимательнее относиться к пожарной безопасности: не оставлять без присмотра отопительные приборы, печи и камины, не перегружать электропроводку», - говорится в сообщении.

Также взрослых призвали не допускать детских игр с огнем, не оставлять ребят без присмотра.

При пожаре следует звонить по номерам: 01, 101 или 112.