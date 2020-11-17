РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 17 ноя. Готовность к зимнему периоду автобусов, на которых возят в школы детей, проверили в подмосковном Красногорске, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Инспекторы ОГИБДД УМВД России по горокругу Красногорск проверили техническое состояние автобусов, осуществляющих регулярные перевозки детей к образовательным организациям.

«Особое внимание полицейские обратили на соблюдение требований Технического регламента Таможенного союза в части укомплектованности автобусов шинами, соответствующими зимнему периоду», - говорится в сообщении.

Госавтониспекторы в ходе рейда проверили также наличие и исправность ремней безопасности, оснащенность тахографами, исправность тормозной системы, внешних световых приборов, износ протектора шин и другие параметры, влияющие на безопасность.

«Кроме того, сотрудники отделения технического надзора красногорской Госавтоинспекции напомнили водительскому составу и руководителям автотранспортного предприятия о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения при осуществлении перевозок детей, а также призвали контролировать безопасность юных пассажиров в салоне автобусов во время поездки», - заключается в материале.