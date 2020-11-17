РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 ноя. Полицейские подмосковного Подольска задержали подозреваемого в умышленном повреждении чужого автомобиля на сумму более 120 тысяч рублей, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть Львовского отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 29-летнего жителя Чехова о том, что неизвестный около поселка Сосновый бор микрорайона Львовский повредил две покрышки и переднюю фару автомобиля иностранного производства. Общая сумма материального ущерба составила более 120 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления был задержан 37-летний уроженец одной из республик ближнего зарубежья. По данному факту дознавателем отдела дознания УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», - говорится в сообщении.

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.