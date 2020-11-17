РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 17 ноя. Управляющая компания «ПИК-Комфорт» отремонтировала стену входной группы в подъезде дома в подмосковном Красногорске по требованию Госжилинспекции Московской области, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«Управляющая компания ООО «ПИК-Комфорт» исполнила требование Госжилинспекции Московской области об устранении нарушений в содержании общего имущества дома №3 на Спасо-Тушинском бульваре в деревне Путилково городского округа Красногорск», – говорится в сообщении.

Ранее житель пожаловался в областное надзорное ведомство на неудовлетворительное состояние входной группы подъезда №2.

Инспекторы незамедлительно направили управляющей компании требование об устранении нарушения. Спустя 4 дня УК ООО «ПИК-Комфорт» представила в областную Госжилинспекцию ответ, что стена входной группы подъезда №2 приведена в нормативное состояние – требование исполнено. К документу приложили подписанный жителем дома акт и подтверждающие фотоматериалы.

«Управляющим компаниям не стоит забывать, что все жители Подмосковья имеют право на комфортные условия проживания. А заключившая договор управления организация обязана эти условия обеспечить», – напомнила руководитель Госжилинспекции региона Ольга Федина.​