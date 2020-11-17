РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 ноя. Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский запустил новый биоблок городских очистных сооружений в Подольске во вторник, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

«Водоканал» Подольска провел большую работу по строительству нового блока биологической очистки центральных городских очистных сооружений, а также по ликвидации 5 ветхих очистных сооружений. Во вторник состоялся торжественный запуск нового современного объекта с участием главы округа Николая Пестова. Также в режиме видеоконференцсвязи в мероприятии приняли участие замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Максим Егоров и зампред правительства Московской области Евгений Хромушин.

«Открытие нового биоблока Подольских центральных городских очистных сооружений является принципиальным решением вопроса водоотведения в округе. Более 350 тысяч жителей получат качественную услугу совершенно другого уровня. Проведенная реконструкция позволила не только увеличить мощность городских очистных со 100 до 150 тысяч кубометров в сутки, но и совершенно по-другому производить очистку. Благодаря этому современному биоблоку вода, которая будет выходить с очистных, будет достаточно чистой», - сказал Велиховский.

Блок биологической очистки мощностью 50 тысяч кубометров в сутки был построен в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» и национального проекта «Экология» по лучшим и современным технологиям. Более того, строители завершили работы раньше запланированного срока. В ходе торжественной части Велиховский и Пестов запустили новый биоблок городских очистных и поблагодарили сотрудников Подольского «Водоканала» за качественно выполненную работу.

«Хочу поблагодарить правительство РФ за оказанную нам помощь в финансировании программы по реабилитации Волги. Надеюсь на то, что мы продолжим сотрудничать и все очистные сооружения Подмосковья приведем к соответствию всем стандартам», - отметил Хромушин.

Подольская река Пахра относится к бассейну Волги и в результате масштабных работ, проводимых МУП «Водоканал», прекратятся сбросы в нее недостаточно очищенных сточных вод. Поэтому проект по закрытию ветхих очистных сооружений и реконструкция Центральных подольских очистных сооружений проводились в рамках реализации Федерального проекта «Оздоровление Волги», а также госпрограммы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности».