РИАМО - 17 ноя. Работы по рекультивации полигона «Долгопрудный» планируют завершить в начале декабря, рядом с ним разместят «Мегабак», сообщил глава городского округа Долгопрудный Владислав Юдин.

Полигон ТКО «Долгопрудный» закрыли 15 мая 2014 года. Муниципальный контракт на рекультивацию заключен в 2019 году с АО «Монолитное Строительное Управление – 1». На полигоне было размещено 2,5 миллиона тонн отходов, на данный момент он накрыт защитным экраном, испытывается система дренажа фильтрата. Находящаяся вблизи река Бусинка в безопасности, уточнил гендиректор субподрядной организации Алексей Широченков.

«К началу декабря будут завершены работы. Здесь стоит несколько десятков камер. Будет охрана. Здесь же будет «Мегабак», - сказал Юдин в ходе осмотра полигона в рамках выездного заседания комитета Мособлдумы по экологии и природопользованию.

Он отметил, что говорить о будущем рекультивированного полигона пока рано, сначала должна пройти его усадка.

Благодаря проведенным на полигоне работам улучшится качество жизни почти 350 тысяч человек. На месте полигона планируют сформировать зеленую зону. Цена контракта составила 1,5 миллиарда рублей, уточняется в презентации к мероприятию.