РИАМО (БАЛАШИХА) - 17 ноя. Управляющая организация «ПИК-Комфорт» по предписанию Госжилинспекции Подмосковья восстановила гидроизоляцию в подъезде одного из домов на улице Летной в микрорайоне Авиаторов Балашихи, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Житель дома №2 по улице Летной пожаловался в ведомство на нарушение гидроизоляции в подъезде, в результате чего наблюдаются следы протечек. Инспекторы Госжилинспекции связались с организацией и потребовали разобраться в ситуации.

«Сотрудники ООО «ПИК-Комфорт», убедившись в том, что имеются повреждения стен в 6 подъезде, незамедлительно провели работы по восстановлению гидроизоляции. Это подтверждается фотоматериалами и актом о проведении ремонтных работ», – говорится в сообщении.

По словам руководителя областного надзорного ведомства Ольги Фединой, несмотря на то, что внеплановые выездные проверки временно приостановлены, Госжилинспекция не прекращает свою работу.

«Наша задача – помочь каждому жителю региона наладить конструктивный диалог с управляющей организацией, и мы продолжаем осуществлять ее даже в режиме ограничений», – подчеркнула Федина.