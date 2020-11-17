РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 17 ноя. Комитет Московской областной думы по экологии и природопользованию 18 ноября проверит соблюдение требований действующего законодательства при обращении с отходами в микрорайоне Центральный в Домодедове, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

«18 ноября состоится выездное заседание комитета Мособлдумы по экологии и природопользованию в Домодедове. Планируется проверить соблюдение требований действующего законодательства при обращении с отходами на территории округа», - говорится в сообщении.

Участники мероприятия планируют осмотреть состояние земельного участка в микрорайоне Центральный – здесь проходили работы по перегрузке отходов. Однако организация складировала мусор с нарушениями. Объем наваленных там отходов оценивается в 50 тысяч кубометров.

Комитет проверит ход работ по вывозу мусора, который начался 11 ноября. Также комитет планирует посетить мусоросортировочную станцию ООО «Евролайн» и карьер вблизи деревни Долматово.