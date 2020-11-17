РИАМО - 17 ноя. В текущем году в столице возвели четыре отдельно стоящих пешеходных перехода через железнодорожные пути, к строительству еще девяти планируют приступить в 2021 году, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«Четыре отдельно стоящих пешеходных перехода через железнодорожные пути построено в 2020 году. Решение о их строительстве мэр Москвы Сергей Собянин принимал на основании обращения граждан», – сказал руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.

Он добавил, что в следующем году начнется строительство еще девяти пешеходных переходов.

Так, в текущем году появился надземный переход через пути Смоленского направления МЖД и Северный дублер Кутузовского проспекта со стороны улицы Василисы Кожиной, владение 13. Также завершено возведение подземного перехода через Лианозовский проезд в районе станции МЦД-1 Лианозово.

Через железнодорожные пути Октябрьского направления МЖД в районе Марфино к станции метро «Фонвизинская» был возведен подземный пешеходный переход. Строительные работы были выполнены в короткие сроки. Еще один переход открыт через Павелецкое направление МЖД от Варшавского шоссе дом 12 до Загородного шоссе.