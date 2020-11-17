РИАМО - 17 ноя. Премьера первой серии сериала «Посмотрим» состоится 24 ноября во Всероссийском детском центре «Орленок», зрителями станут почти тысяча школьников из восьми регионов страны, говорится в сообщении пресс-службы авторов проекта.

В сериале подростки путешествуют по России, знакомятся и знакомят сверстников с культурными и историческими особенностями страны. Пилотный сезон посвящен событиям Великой Отечественной войны.

«Участницы первого сезона побывали в Волгограде, Мурманске и Москве, где вместе с экспертами, историками и краеведами посетили места, связанные с событиями и героями Великой Отечественной войны», - говорится в сообщении.

Подключиться к трансляции первой серии можно будет на официальном сайте проекта: posmotrim.film. Для зрителей сериал будет доступен в онлайн-кинотеатре премьер «Телекарта».

Сериал является частью федерального проекта «Россия глазами детей», который организован группой компаний «Просвещение» и проектом «Герои» при поддержке Фонда президентских грантов.

«Главная ценность сериала в том, что фильм, содержащий авторское видение и понимание родной истории, создан детьми и для детей. В процессе работы участники проекта формируют свой образ России, приобщаются к культуре, природным и историческим ценностям страны, осмысливают произошедшее и рассказывают об этом сверстникам на понятном им языке», ‒ сказал директор Всероссийского детского центра «Орленок» Александр Джеус.

Директор по внешним коммуникациям группы компаний «Просвещение» Кристина Колесникова отметила важность того факта, что познавательный контент представлен глазами самих детей.

«Мы долго думали над форматом и с нетерпением ждем встречи с «орлятами», которые станут первыми и очень важными для нас зрителями», – добавила Колесникова.

пресс-служба авторов проекта «Посмотрим»

По словам основателя и автора проекта «Герои» Сергея Гурова, сериал «Посмотрим» задумывался как комплексный инструмент, благодаря которому юные участники с активной жизненной позицией могли бы проявить себя и реализоваться в медиапространстве, а также заинтересовать своих сверстников изучением истории, культуры и географии своей страны.

«Уверены, что сериал «Посмотрим» завоюет своего верного зрителя в лице подростковой и родительской аудитории именно своей искренностью, неподдельностью и примером того, что любая цель достижима, как у наших главных героинь первого сезона», – сказал Гуров.

Представители СМИ могут принять участие в мероприятии при предварительной аккредитации. Подключиться к мероприятию можно будет по ссылке: https://zoom.us/j/91823679566?pwd=REc5aTU3ZnZiNVBRdlN.

Контакты для аккредитации:

+7 (903) 671-80-14

AShikhovets@prosv.ru

Анна Шиховец,

руководитель пресс-службы ГК «Просвещение»