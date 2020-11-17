РИАМО - 17 ноя. На минувшей неделе в торгах по аренде земельных участков в Подмосковье принял участие 151 человек, в том числе 11 участников боролись за лот в Дмитровском округе, сообщил РИАМО представитель пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«В деревне Елизаветино Дмитровского округа на торгах по аренде земельного участка площадью 1,5 тысячи квадратных метров на лот претендовало 11 участников, а итоговая годовая арендная плата за лот превысила стартовую в 26 раз», - сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что посмотреть все объекты недвижимости и земельные участки, доступные на сегодняшний день для продажи и аренды в Подмосковье, можно на Едином портале торгов Московской области: https://torgi.mosreg.ru/#/.