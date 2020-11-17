РИАМО - 17 ноя. На прошедшей неделе на торги в Подмосковье выставили 57 имущественных объектов, которые планируют реализовать на 40 электронных аукционах и 17 «молоточных», сообщил РИАМО представитель пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«Так, например, можно стать обладателем нежилого помещения площадью 123,5 квадратного метра в городском округе Серпухов, взять в аренду помещение площадью 115,8 квадратного метра под офис в Долгопрудном, приобрести земельный участок площадью 1108 квадратных метров для ведения личного подсобного хозяйства в Озерах», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что посмотреть все доступные на сегодняшний день для продажи и аренды объекты недвижимости и земельные участки можно на Едином портале торгов Московской области: https://torgi.mosreg.ru/#/.