РИАМО - 17 ноя. На прошлой неделе комитет по конкурентной политике Московской области опубликовал 16 закупок в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ведомства.

«Из них восемь закупок на поставку продуктов питания для дошкольных образовательных учреждений, шесть закупок на услуги по организации питания для общеобразовательных учреждений и учреждений здравоохранения», - сказал собеседник агентства.

В Подмосковье действует единый портал торгов Московской области, а также электронный магазин market.mosreg.ru – информационный интернет-ресурс, созданный для автоматизации процесса проведения госзакупок малого объема в электронном виде.