РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 ноя. Культурные центры, музеи и библиотеки городского округа Люберцы подготовили для жителей разного возраста игры и викторины, которые пройдут в режиме онлайн, сообщается в Instagram-аккаунте комитета по культуре администрации муниципалитета.

«18 ноября в 11:00 пройдет онлайн-экскурс в историю праздника «День рождения Деда Мороза» (библиотека «Красково» @kraskovskaiabiblio)», - говорится в сообщении.

19 ноября в 11:00 состоится викторина по краеведению «Край, в котором я живу» (часть 3). А в 17:00 будут озвучены правильные ответы к части 3 викторины «Проверь себя». Эти активности проведут в аккаунте музея истории и культуры «Малаховка» - @muzey_malahovka.

Дистанционные занятия текущей недели завершатся 22 ноября. В этот день в 15:00 пройдет онлайн-викторина «Мульти-пульти» в аккаунте культурно-досугового центра «Союз» - @kdc_soyuz.

Также в этот день в 16:00 люберчане могут принять участие в познавательной игре «Правда ли?» от культурного центра «Дом офицеров» @kc_domoficerov.