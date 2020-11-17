РИАМО - 17 ноя. На севере Москвы может появиться индустриальный кластер «Коровино» с общественной застройкой, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

Площадь будущего кластера составит порядка 4,9 гектара. Он расположится на территории между Лобненской, Вагоноремонтной и Ижорской улицами. Вблизи находятся станция метро «Ховрино» и железнодорожная станция Лианозово.

«Проект предусматривает создание современного индустриально-производственного кластера. Запланировано возведение трех зданий общей площадью 84 тысячи квадратных метров. Производственная застройка займет 42 тысячи «квадратов», общественная застройка — также 42 тысячи», — сказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Сейчас на территории расположены объекты складского и производственного назначений.

Общественные слушания продлятся до 22 ноября. Разработчики рассмотрят все предложения горожан.