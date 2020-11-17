РИАМО - 17 ноя. Две несанкционированные свалки ликвидировали в подмосковном Долгопрудном во вторник, предает корреспондент РИАМО.

Работы проходили в рамках выездного заседания комитета Мособлдумы по экологии и природопользованию. В мероприятии также принял участие глава городского округа Владислав Юдин.

«Сегодня мы с ней (со свалкой - ред.) наконец-то расстанемся. Это все мусор со стройки, разбор старого жилья, возможно, которое под реновацию попало», - сказал Юдин перед уборкой мусорной кучи на улице Станционная.

Также убрали свалку бытового мусора на Озерной улице.

Всего за последнее время в городском округе были арестованы два автомобиля за незаконный выброс мусора. В «популярных» местах установили фотоловушки. Их в городском округе две, уточнил Юдин.

В Подмосковье идут активные работы по рекультивации мусорных полигонов. Рекультивация осуществляется в рамках национального проекта «Экология». С начала 2020 года на территории Подмосковья было ликвидировано 480 несанкционированных свалок.