РИАМО - 17 ноя. Спасатели достали автомобиль, упавший в Москву-реку в районе Пречистенской набережной, говорится в сообщении пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности Москвы.

Инцидент произошел днем во вторник вблизи храма Христа Спасителя.

«По прибытии пожарные и спасатели достали пострадавшего мужчину и извлекли машину из реки. К сожалению, в результате ДТП водитель автомобиля погиб», — говорится в сообщении.

Обстоятельства произошедшего в настоящий момент устанавливаются. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб и ГИБДД.