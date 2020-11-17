РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 ноя. Жители Люберец могут подать обращение на портал «Добродел» и получить разъяснение по блокировке социальной карты жителя Московской области, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Согласно постановлению губернатора Московской области Андрея Воробьева, с 11 по 29 ноября жители старше 65 лет и имеющие хронические заболевания не могут ездить по льготным тарифам на всех видах общественного транспорта. Мера введена, чтобы максимально обезопасить эту категорию граждан и снизить количество заболевших коронавирусной инфекцией.

«Если вы считаете блокировку карты необоснованной, вы можете обратиться на портал «Добродел» за разъяснениями. Для отправки сообщения на сайте dobrodel.mosreg.ru надо выбрать категорию «Социальная сфера», далее найти подрубрику «Социальная карта». Специалисты проверят обоснованность блокировки и дадут разъяснения заявителю, либо разблокируют карту в случае ошибки», - говорится в сообщении.

Работающим гражданам по вопросу разблокировки необходимо обращаться к своему работодателю.