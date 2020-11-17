РИАМО - 17 ноя. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о мерах социальной поддержки в отношении новой категории москвичей — «дети войны», соответствующий документ размещен на официальном сайте столичного градоначальника.

«В категорию «дети войны» предлагается включить всех жителей столицы, которые родились в период с 4 сентября 1927 года по 3 сентября 1945 года», — говорится в документе.

Данная категория граждан получит ежемесячную городскую выплату за счет средств бюджета столицы. Кроме того, им предоставят путевки в санатории, а также льготный проезд в транспорте.

Также данной категории предоставлена возможность бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов и возможность внеочередного приема в организации, осуществляющие социальное обслуживание на дому.