РИАМО - 17 ноя. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о мерах социальной поддержки в отношении новой категории москвичей — «дети войны», соответствующий документ размещен на официальном сайте столичного градоначальника.
Данная категория граждан получит ежемесячную городскую выплату за счет средств бюджета столицы. Кроме того, им предоставят путевки в санатории, а также льготный проезд в транспорте.
Также данной категории предоставлена возможность бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов и возможность внеочередного приема в организации, осуществляющие социальное обслуживание на дому.
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