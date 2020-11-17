РИАМО - 17 ноя. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Вадима Живулина полпредом правительства в Совете Федерации, сообщает Газета.ru.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте федерального правительства.

«Полномочным представителем правительства в Совете Федерации стал Вадим Живулин», — говорится в сообщении.

Живулин ранее работал в министерстве экономического развития. С 2011 года он возглавлял департамент оценки регулирующего воздействия. В 2018 году его назначили заместителем министра. В этой должности он проработал до июня 2020 года.