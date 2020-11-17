РИАМО (БАЛАШИХА) - 17 ноя. Строящийся детский сад на 80 мест на улице Твардовского в Балашихе присоединили к сетям АО «Мособлэнерго», говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

«Для выполнения технических условий по присоединению объекта Щелковским филиалом компании хозяйственным способом проведен монтаж двух спаренных кабельных линий 0.4 кВ протяженностью 60 метров. Строительство дошкольного упреждения возобновлено в 2019 году», - говорится в сообщении.

Новый детский сад рассчитан на 80 мест. Его открытие планируется в 2021 году.