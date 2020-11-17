РИАМО - 17 ноя. Порядок предоставления электронных госуслуг в сфере регистрации, техосмотра и выдачи прав на управление самоходными машинами существенно изменят, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

Соответствующее постановление подписал мэр города Сергей Собянин.

«Владельцы самоходной техники смогут отслеживать статус заявления и получать решение о предоставлении государственной услуги в личном кабинете на сайте mos.ru, а также выбирать время, дату и площадку для предоставления техники на осмотр в любой территориальной инспекции Гостехнадзора», — говорится в сообщении.

Кроме того, теперь можно будет проходить ТО до государственной регистрации, а также выбирать дату и место для сдачи экзаменов и получать уведомление о дате проведения экзамена.

Гостехнадзор возобновит проведение ТО мотовездеходов, снегоболотоходов и других внедорожных мототраспортных средств, который последнее время осуществлялся коммерческими пунктами инструментального контроля.

Перечень предоставляемых владельцами техники документов сократили. Необходимые для получения госуслуги сведения Гостехнадзор будет получать самостоятельно от Минсельхоза и МВД. Отныне личное посещение органов Гостехнадзора потребуется только для сдачи экзаменов, проведения осмотра техники и получения документов.