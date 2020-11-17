РИАМО - 17 ноя. За последние два года выживаемость детей с экстремально низкой массой тела в столице выросла на 18%, говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения Москвы.

Международный день недоношенных детей отмечают во всем мире 17 ноября. В столичных роддомах есть все необходимое, чтобы принять и выходить малыша даже с экстремально низкой массой тела — от 500 граммов.

«За последние два года выживаемость детей с экстремально низкой массой тела — от 500 до 1000 граммов — увеличилась на 18%. Рост обусловлен развитием перинатальных центров и высоким уровнем акушерско-гинекологической службы в городе», — отметил главный внештатный неонатолог департамента здравоохранения Москвы, главный врач Морозовской детской больницы Валерий Горев.

Ежегодно в столице рождается в среднем от 400 до 450 детей с весом меньше килограмма и около 750 детей с весом от 1000 до 1500 граммов. Эти дети очень слабы и то, как им будет оказана помощь в первые часы жизни, во многом определит, насколько здоровы они будут в будущем.

В Москве сегодня работают четыре перинатальных центра — ГКБ имени С.С. Юдина, имени М.П. Кончаловского в Зеленограде, имени Е.О. Мухина и ГКБ № 24. Также планируется открытие еще одного крупнейшего перинатального центра — при больнице № 67 имени Л.А. Ворохобова.