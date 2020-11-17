РИАМО - 17 ноя. Гроб с телом народного артиста СССР Армена Джигарханяна вынесли из здания Московского драматического театра под продолжительные аплодисменты, передает корреспондент РИАМО.

Церемония прощания с Джигарханяном прошла в столице во вторник. Родные, коллеги, друзья и горожане пришли проститься на сцену театра с любимым советским актером.

Гроб с телом артиста вынесли на улицу под громкие аплодисменты собравшихся, которые не смолкали до отъезда катафалка. Похоронят актера на Ваганьковском кладбище.

Джигарханян скончался 14 ноября в возрасте 85 лет.

Будущий знаменитый актер родился в Ереване 3 октября 1935 года. Первый выход на сцену Джигарханяна состоялся в 1955 году. Через пять лет он дебютировал в фильме «Обвал».

Джигарханян имеет звание народного артиста СССР. Фильмография артиста насчитывает рекордное количество работ — свыше 300 картин, сериалов и телеспектаклей. Самыми известными и любимыми зрителями фильмами с его участием стали «Новые приключения неуловимых», «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Собака на сене», «Место встречи изменить нельзя», «Тегеран-43».