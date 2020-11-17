РИАМО - 17 ноя. Аппарат заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Куракина, а также возглавляемое им региональное Минэкологии продолжают работу в штатном режиме, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

«Аппарат зампреда правительства Московской области Дмитрия Александровича Куракина и министерство экологии и природопользования Московской области работают в штатном режиме. За комментариями просим обращаться в следственные органы», - говорится в сообщении.

Ранее «Коммерсант» сообщил о проведении следственных действий с участием заместителя председателя правительства Московской области — министра экологии и природопользования региона Дмитрия Куракина.