РИАМО – 17 ноя. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не верить публикациям в социальных сетях от имени главы государства, поскольку Владимир Путин не зарегистрирован в них, сообщает Газета.ru.

Ранее в соцсетях появилась публикация, в которой Путину приписывают скандальное высказывание о канцлере Германии Ангеле Меркель.

«С вашей помощью я хочу обратиться ко всем вашим коллегам в европейских столицах, которые занимаются чтением вот этих вот публикаций: не верьте этим публикациям», — сказал Песков.

Он добавил, что опубликованная информация не имеет ничего общего с действительностью.

Песков также подчеркнул, что верить стоит лишь официальным сообщениям Кремля.​​