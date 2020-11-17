РИАМО - 17 ноя. В начале 2021 года планируется закончить монолитные работы на станции «Улица Новаторов» Большой кольцевой линии (БКЛ) метрополитена, они завершены на 75%, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«В настоящий момент на станции южного участка БКЛ «Улица Новаторов» основные монолитные конструкции выполнены на 75%, идет подготовка к отделочным работам. В ближайшее время начнется монтаж эскалаторов в вестибюле №1», – сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Представитель АО «Мосинжпроект» добавил, что на станции начались работы по монтажу оборудования тягово-понизительной подстанции, которая нужна для подключения к электросетям.

«Подстанция служит для преобразования и распределения электроэнергии, обеспечивающей бесперебойную работу всех систем станции и движение поездов», – отметил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов.

Станция «Улица Новаторов» БКЛ станет пересадочной с одноименной станцией Коммунарской линии подземки. Общая строительная готовность южного участка Большого кольца метро общей протяженностью 7 километров составляет порядка 60%. Движение на южном участке БКЛ планируют запустить в следующем году.