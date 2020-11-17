РИАМО - 17 ноя. Москвичи чаще всего заказывают из ресторанов бургеры, закуски из картофеля и супы, также в топе предпочтений — блюда из курицы, салаты, десерты, роллы, суши, пицца и блины, говорится в сообщении пресс-службы фудтех-направления «Яндекс.Такси».

Аналитики «Яндекс.Еды» выяснили, какие блюда популярны в городах РФ и сколько россиянам придется заплатить за доставку еды на дом. Данные собраны за июль-сентябрь 2020 года.

«Есть такие блюда, которые в Москве заказывают гораздо чаще, чем в среднем по стране: сильнее всего горожане выделяются пристрастием к спринг-роллам, сашими и гедза», — добавляется в сообщении.

В целом по России самыми популярными блюдами оказались бургеры, закуски из картошки, супы, закуски из курицы и салаты. Из салатов чаще заказывают цезарь, из супов — борщ. Среди роллов лидирует «Филадельфия», а среди пиццы — пепперони. При этом в Москве предпочитают пиццу «Маргарита».

В Москве оказались самые дорогие цезарь и «Филадельфия» с ценой 350 и 465 рублей соответственно. По цене на борщ столицу обошел Санкт-Петербург (250 рублей против 220 рублей). По цене на пепперони — Екатеринбург (520 рублей против 495 рублей).