РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 ноя. Новый мастер-класс для юнармейцев отряда «Альтаир» прошел в культурном центре «Дом офицеров», сообщается в Instagram-аккаунте люберецкого отделения «Юнармия».

Мастер-класс прошел накануне.

«Обладатель черного пояса по тхэквондо, чемпион мира Международной федерации восточных единоборств и боевых искусств Сергей Зубков провел для юнармейцев отряда «Альтаир» занятие по общей физической подготовке с элементами самообороны», - говорится в сообщении.

Мастер-класс прошел на базе спортивного клуба «Дан-Гун».