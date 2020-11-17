РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 17 ноя. Щелковские спасатели сняли с дерева птицу, которая запуталась в леске, сообщается в официальной группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».



«Птица запуталась в леске, зацепилась за ветки и застряла намертво. Услышав жалобные крики, прохожие позвонили 112. Аварийно-спасательный отряд Щелковского центра ГЗ принял вызов», - говорится в сообщении.

Вскоре птица была освобождена. К счастью, она не пострадала.