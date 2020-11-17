РИАМО - 17 ноя. В Подмосковье и столице объявлен «желтый» уровень погодной опасности на 18-20 ноября из-за гололедицы и сильного ветра, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» — это второй уровень погодной опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Предупреждение из-за ветра с порывами до 15-20 метров в секунду в Подмосковье объявлено с 11:00 18 ноября до 11:00 20 ноября, из-за гололедицы — с 21:00 18 ноября до 06:00 19 ноября.

В столице объявлено предупреждение из-за порывистого ветра с 13:00 18 ноября до 13:00 20 ноября, из-за гололедицы — с 22:00 18 ноября до 03:00 19 ноября

Такой же уровень погодной опасности объявили на территории Костромской, Ярославской, Тверской, Ивановской, Владимирской, Тульской и Смоленской областей Центрального федерального округа.

В Московском регионе 18 ноября будет облачно с прояснениями, небольшие осадки прогнозируются по области (снег, мокрый снег), гололедица. Температура будет в предела минус 2-0 градусов. Порывы ветра будут до 18 метров в секунду.

19 ноября ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшие осадки. По области местами прогнозируются гололед и гололедица. Температура будет плюс 1-3 градуса, ветер может усилится порывами до 20 метров в секунду.

Также облачная погода ожидается 20 ноября. В регионе прогнозируются осадки в виде снега, местами гололедица. Столбики термометров могут показать плюс 1-3 градуса. Порывы ветра будут достигать 18 метров в секунду.