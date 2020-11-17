РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 ноя. Люберецкое окружное управление соцзащиты населения министерства социального развития Московской области приостанавливает предоставление госуслуг в зданиях и помещениях, за исключением очного приема граждан по предварительной записи, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«В соответствии с постановлением губернатора региона, и руководствуясь распоряжением министерства социального развития Московской области о работе государственных учреждений социального обслуживания, центров занятости населения и территориальных структурных подразделений министерства социального развития Подмосковья, приостанавливается предоставление госуслуг в зданиях и помещениях Люберецкого окружного управления социальной защиты населения министерства социального развития Московской области. За исключением очного приема граждан по предварительной записи, начиная с 16 ноября 2020 и до особого распоряжения», - говорится в сообщении.

Предварительно записаться на прием можно следующими способами: обратившись по телефонам горячих линий 8(495)554-93-66; 8(495)554-21-12 или 8(495)554-83-21, оставив заявку на электронную почту управления lubuszn@yandex.ru, оставив заявку на официальном сайте Люберецкого окружного управления социальной защиты населения министерства социального развития Московской области (www.lub.msr.mosreg.ru).