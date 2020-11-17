РИАМО (БАЛАШИХА) - 17 ноя. Жители Балашихи пожаловались на сброс сточных вод в реку Пехорка, виновных привлекут к административной ответственности и выдадут предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Балашихи разместил на портале обращение, в котором попросил провести тампоновку трубы коллектора и перекрыть сброс сточной воды в реку Пехорка. Он приложил к обращению ответ от Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, в котором указано, что вода в трубе сточная и с превышением загрязняющих веществ по сравнению с рекой Пехорка.

«Министерство экологии и природопользования региона в пределах полномочий рассмотрело обращение по вопросу сброса сточных вод в реку Пехорка на территории Балашихи и сообщает, что Межрегиональным управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Московской и Смоленской областям направлен ответ № 07-27-Ф/3532 о привлечении виновных к ответственности», - сказал заведующий восточным отделом управления государственного экологического надзора министерства экологии и природопользования региона Дмитрий Бакаев.

Он добавил, что по результатам рассмотрения дела об административном правонарушении управлением виновному лицу будет выдано предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями Московской области и оперативного решения проблем на местах.