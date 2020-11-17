РИАМО – 17 ноя. Водитель погиб в результате падения автомобиля в Москву-реку в центре столицы днем во вторник, сообщает Федеральное агентство новостей.

Автомобиль упал в реку около храма Христа Спасителя.

«На момент ЧП в машине находился один человек, водитель. <…> Водитель погиб», - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Москве, авария произошла в 12:00 на Пречистенской набережной. Водитель внедорожника пробил ограждение набережной, в результате чего автомобиль упал в реку. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб и ГИБДД.